Acidente nos EUA com 18 veículos mata 9 crianças e 1 adulto; região enfrenta tempestade Claudette

Ao menos dez pessoas, sendo nove crianças e um adulto, morreram no sábado (19) em um acidente de carro no Alabama, Estados Unidos. O acidente envolveu 18 veículos. As autoridades suspeitam que os motoristas tenham perdido o controle dos veículos devido a uma tempestade.

A região Sudeste dos Estados Unidos foi atingida pela tempestade tropical Claudette, que já causou enchentes e tornados. A suspeita é que os automóveis podem ter perdido a aderência ao asfalto devido a aquaplanagem, causando um engavetamento.

Entre os veículos envolvidos no acidente estava uma van com oito crianças e adolescentes com idades entre 4 e 17 anos. O veículo pertencia a uma associação que oferece assistência a meninas em idade escolar que foram abusadas ou negligenciadas.

O acidente ocorreu por volta de 14h45 (no horário local) na rodovia interestadual 65, entre Greenville e Fort Deposit. Segundo um xerife que falou à imprensa, o local do ocorrido foi uma ladeira que terminava em uma ponte sobre um riacho.

O motorista da van sobreviveu. Segundo informou o delegado responsável pela investigação Wayne Garlock, conseguiram retirá-lo a tempo do veículo em chamas.

Um homem de 29 anos e sua filha, uma bebê de nove meses, estavam em outro carro e também morreram. Várias pessoas ficaram feridas.