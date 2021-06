MS fica com baixa em mortes pelo segundo dia, mas casos dobram em 24 hs

CAMPO GRANDE (MS) – A terça-feira (22), tem números até positivo no combate a Covid 19 em Mato Grosso do Sul, conforme boletim epidemiológico divulgado a pouco, pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Os dados atualizados da situação pandêmica no MS tem 38 óbitos, ainda em baixa ante a média acima de 50 nas últimas quatro semanas anteriores. Mas, os casos nas últimas 24 horas é de 1.206 novos positivos, voltando acima dos mil, 50% a mais de ontem, que foram 606, apesar que vem de fim de semana, que dados ficam subestimado devido falta de repasse dos municípios.

Conforme o total de 38 pessoas, que perderam a vida para o vírus, marca até o momento 7.864 mortes. A baixa faz decrescer a média móvel de óbitos das últimas duas semanas. O número de infectados, de ontem para hoje, é de 1.206 novos casos, sendo que dentre os infectados a maior taxa de transmissão ocorre entre pessoas de 30 e 39 anos. Até o momento são 325.505 casos confirmados em MS. Na Capital são +423 casos e em Dourados 96.

Muitos quadros seguem realizando isolamento residencial, que segundo o relatório do dia somam 13.846. Mas, o total de internados é de 1.060, entre as redes públicas e privadas de saúde. E ainda há lista de espera para os que aguardam por um leito de tratamento de covid no Estado ainda é existente. Só a Central de Regulação de Campo Grande tem mais de 100 pessoas em lista de espera.

Os pacientes que seguem em tratamento nas unidades hospitalares públicas são 340 em leitos clínicos, onde são tratados casos de menor gravidade e 475 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), local em que estão os mais graves.

A SES ainda aponta que encontram aguardando para análise 2.564 amostras no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen) que está operando com sobrecarga e ajuda de parceiros.

Essas e outras informações sobre a pandemia no Estado, podem ser acompanhadas através do site: https://www.coronavirus.ms.gov.br/