MS já registra frio abaixo de 0°C em sua região mais fria

DOURADOS (MS) – O estado de Mato Grosso do Sul já marca o maior frio do ano e até de muitos anos, abaixo de zero graus. A marca foi nesta madrugada de terça-feira (29), na cidade de Dourados, segundo maior município do Estado, na região Sul. E este gelo até já era previsto com geada para este período e não muito longe da região Central de MS, que fica a 230 km de Campo Grande.

Conforme o Guia Clima da Embrapa, que registrou o frio mais intenso do ano, foi com os termômetros chegando a marca de -0.9°C , na cidade douradense. Mas, há ainda registro de pior situação com temperatura negativa e dita sensação térmica de -6ºC, além de geada na região sul e central do Estado, de acordo com o meteorologista Natálio Abraão.

A menor temperatura registrada foi em Bela Vista, mais ao extremo da região sul, onde os termômetros marcavam -1ºC e a sensação era de -6ºC, no fim da madrugada, Iguatemi registrou -0,6ºC e em Ponta Porã a temperatura foi de 0,4ºC. Em Sete Quedas e Paranhos os termômetros registraram. No sul do Estado a máxima não deve passar dos 12ºC. nesta terça-feira.

As previsões também indicam risco de geada ainda mais fortes para os próximos dias. Atenção douradenses, preparem os casacos e os cobertores que ainda vem muito frio por aí. Em Porto Murtinho, mais no extremo sul de MS, fronteira com Paraguai, a cidade que costuma ter até 40°C, já teve frio com geada. A cidade fica a 431 km da Capital.

Pode ampliar previsão

Mas, a previsão já era feita deste a última sexta-feira (25), como aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), como estamos noticiamos. E na manhã desta segunda-feira (28), como publicamos ‘Previsão se confirma’, a Defesa Civil também já havia alertado a população sobre a chegada da frente fria, causando queda nas temperaturas.

As informações do Guia Clima da Embrapa, até informa que o frio intenso deve continuar até o próximo fim de semana, ampliando a previsão de que as temperaturas ficariam baixas até esta quarta-feira (30).