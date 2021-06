Mudança especial a São Paulo iria de MS com três toneladas de drogas

AMAMBAI (MS) – Uma mudança especial, mas que não chegou ao destino, no estado de São Paulo. Assim aconteceu com o caminhão que seria acima de qualquer suspeita, levando uma mudança de Amamba, fronteira do Mato Grosso do Sul com Paraguai, e que fica a 368 km de Campo Grande Capital. Mas, por ser fronteira é que o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), fiscalizou o grande veículo e logrou êxito em ver e apreender, um caminhão baú carregado com três toneladas de drogas.

Conforme a polícia, o entorpecente em maconha estava bem escondido em um fundo falso, nas laterais do veículo, conduzido por um homem de 38 anos. “Ele foi abordado na MS-289, onde realizavam policiamento de recobrimento, dentro das ações a Operação Hórus. Durante a vistoria no compartimento de carga, onde haviam alguns móveis usados, os policiais localizaram um fundo falso, onde estavam escondidos diversos fardos de maconha, que, após pesagem, totalizaram três toneladas da droga”, registrou o DOF.

O motorista do caminhão, tinha com ele, um passageiro, de 27 anos, que também faria parte do trafico de drogas. Eles disseram aos policiais que foram contratados para pegar o caminhão em São Paulo, leva-lo para Coronel Sapucaia, onde seria carregado com drogas e móveis usados, e depois voltar parar São Paulo.

A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, sendo em seguida colocados à disposição da Justiça.