Sábado de frio com termômetros entre 8 a 10ºC em MS

MATO GROSSO DO SUL – O frio intenso se confirma a chegar em MS , como noticiamos ontem, neste sábado (12), Dia dos Namorados deverá ser embaixo das cobertas. MS não passará dos 10ºC para hoje e amanhã. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o então aviso de declínio de temperatura maior do que 5ºC , se ratifica.

Conforme o instituto, a previsão para Campo Grande é de frio de 10ºC para este dois dias do fim de semana. Já na região Sul do Estado, o domingo tem previsão de ser mais gelado, com mínima de 8º C em Ponta Porã e 9ºC em Dourados.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão Filho, a frente fria fica em Mato Grosso do Sul até segunda-feira (dia 14). Depois, perde força e a temperatura máxima em Campo Grande vai voltando a ultrapassar os 30ºC.

O frio veio subindo, tomando quase toda esta semana por chuva que amenizou o calor e seguindo de uma frente fria. Desde terça-feira para quarta-feira até ontem Mato Grosso do Sul chuvas isoladas, vento frio e temperaturas que vieram caindo vários graus nestes dias.