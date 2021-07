Acreana corta os cabelos e doa para confecção de perucas para crianças com câncer

Aos 21 anos de idade, a comerciária e estudante de Educação Física Larissa Horranah Castro de Oliveira, moradora do bairro Conquista, em Rio Branco, acaba de cortar pelo menos 50 centímetros dos cabelos, pesando algo próximo a um quilo, para doar ao Hospital do Amor, unidade de saúde que cuida de pessoas portadoras de câncer, inclusive crianças. Horranah cortou os longos cabelos pela primeira na vida e não tem dúvidas: quer entregar as belas madeixas à unidade de saúde para a confecção de perucas destinadas às pessoas em tratamento.

“Ouvi muitas histórias de crianças que perdem os cabelos por causa do tratamento de quimioterapia e que muitas delas ficam tristes por não aceitarem a perda dos cabelos”, disse Horanah. “Pensando nisso, cortei meus cabelos e quero que seja usado na confecção de perucas para elas. Acho que meu cabelo dá para fazer algumas perucas”, disse a jovem.

Para a estudante, a confecção de perucas não é uma ação e vaidade. Segundo ela, uma pessoa com auto-estima, criança ou não, mesmo vitimada pelo câncer, tem mais facilidade para o tratamento. “E de minha parte, só quis ajudar. Acho que a solidariedade, manifestada do jeito que for, sempre será solidariedade”, disse.