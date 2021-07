Bocalom cria comissão para discutir PCCR e professores encerram paralisação em Rio Branco

Em resposta aos professores que iniciaram uma paralisação em frente à sede da Prefeitura de Rio Branco, nesta terça-feira (20), o prefeito Tião Bocalom decidiu atender uma das reivindicações do grupo.

Saiu na edição do Diário Oficial do Acre, nesta quarta-feira (21), a criação da Comissão Especial para reformular o Plano de Cargos e Carreiras (PCCR), objetivando a reestruturação dos pisos das carreiras e das tabelas dos funcionários e professores da Educação Municipal.

“A Comissão Especial poderá ter sua composição inicial ampliada e contará com o auxílio de especialistas de outros órgãos e/ou entidades públicas com atuação em área ou atividade correlata decorrente de sua competência, com a finalidade de subsidiá-lo tecnicamente essa comissão, podendo, quando julgar pertinente, requisitar a participação de servidores que possam igualmente colaborar com os trabalhos desempenhados”, diz um trecho do decreto.

Os servidores também pedem do executivo municipal reposição inflacionária e elevação do piso e do percentual de insalubridade.

Bocalom recebeu os professores e a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) nesta terça-feira e garantiu que as pautas serão levadas à Procuradoria-Geral do Município de Rio Branco para que as providências sejam tomadas.

A paralisação foi suspensa pelos manifestantes, que devem retornar às aulas nos próximos dias.