Com torcida, Flamengo bate Defensa y Justicia e avança na Libertadores

O Flamengo derrotou o Defensa y Justicia (Argentina) por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (21) no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Com o resultado, na partida válida pelo confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, o Rubro-Negro está classificado para a próxima fase do torneio.

🇧🇷⚽🇦🇷 Goleada! O @Flamengo venceu o @ClubDefensayJus por 4-1 e cravou presença nas quartas de final da CONMEBOL #Libertadores. Agora, espera #Inter ou #Olimpia na próxima fase. 🤩 Rodrigo Caio, De Arrascaeta e Vitinho fizeram a festa da Nação em Brasília.#GloriaEterna pic.twitter.com/PmhkZ0kzgy — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 22, 2021

O jogo marcou o retorno da torcida aos estádios brasileiros em grandes confrontos internacionais após a final da última edição da Libertadores, entre Santos e Palmeiras em janeiro de 2021.

Já o último jogo com público no estádio Mané Garrincha, que teve a participação do Flamengo, foi a decisão da edição 2020 da Supercopa do Brasil contra o Athletico-PR.

Vitória e classificação

O Flamengo não demorou a construir a sua vitória, o placar foi aberto logo aos oito minutos, graças a um gol de cabeça do zagueiro Rodrigo Caio após cobrança de escanteio de Everton Ribeiro.

Porém, aos 39 minutos o goleiro Diego Alves cometeu falha grave ao tentar sair jogando com a bola no chão. Ele chutou, mas a bola bateu no jogador argentino Loaiza e foi para o fundo das redes.

Porém, na etapa final, após mudanças realizadas pelo técnico Renato Gaúcho, o Rubro-Negro dominou completamente o jogo.

Com isso, o uruguaio Arrascaeta, aos 20 minutos de jogo, colocou a equipe brasileira em vantagem ao aproveitar rebote de chute de Michael para marcar de cabeça.

Aos 37, Vitinho ampliou a vantagem da equipe da Gávea, com um chute rasteiro de longe. E, aos 49, o mesmo Vitinho fez outro e fechou o placar.

🔥🔴⚫️ Quem segura? O @Flamengo igualou sua maior série invicta da história da CONMEBOL #Libertadores: 1⃣3⃣ jogos, com 8⃣ vitórias e 5⃣ empates. 🏆 Entre 1984 e 1991, passou o mesmo período sem perder, com 9⃣ triunfos e 4⃣ empates. pic.twitter.com/9yvt7UQbBb — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 22, 2021