Concurso IBGE: Censo Demográfico está previsto na LDO 2022

O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, na última quinta-feira, 15.

O projeto prevê a realização do Censo Demográfico no próximo ano, o que favorece a retomada do concurso IBGE para mais de 204 mil vagas temporárias.

Com a aprovação, a LDO aguarda agora a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O valor a ser desembolsado para a realização do Censo será detalhado no Orçamento Anual, que precisa ser enviado pelo Governo Federal até o dia 31 de agosto para a aprovação no Congresso.

O orçamento a ser reservado para o Censo será decisivo para a realização da pesquisa. Neste ano, por exemplo, o levantamento foi adiado devido ao corte de 90% no no orçamento, feito pelo Congresso Nacional.

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Eduardo Rios Neto, a realização da pesquisa em 2022 vai depender das circunstâncias sanitárias e orçamentárias.

“Vamos lutar pela integralidade do orçamento para o Censo 2022 e para mitigar as perdas operacionais em 2021”, disse.

Concurso IBGE será reaberto?

O concurso IBGE para o Censo Demográfico 2022 pode ter suas inscrições reabertas? A informação foi dada em junho pelo Estadão/Broadcast.

Em resposta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística falou sobre o cronograma. Segundo informou o IBGE ao Estadão, o intuito é iniciar a pesquisa em junho do próximo ano. Para isso, no entanto, um novo cronograma está sendo estudado.

Esse cronograma teria inscrições reabertas entre os dias 1º e 23 de dezembro deste ano, com provas previstas para os dias 23 e 30 e janeiro de 2022. Os resultados da seleção seriam divulgados em 3 e 8 de março.

Já a pesquisa ocorreria entre os dias 1º de junho e 31 de agosto de 2022. Normalmente, o Censo vai a campo no início de agosto, como ocorreria este ano. Com a mudança, o levantamento seria realizado antes do primeiro turno das eleições, previsto para o dia 2 de outubro.

Folha Dirigida questionou o IBGE sobre as datas reveladas. No entanto, o Instituto disse que não confirma tais informações, ressaltando que, neste momento, “está se reorganizando para o Censo Demográfico a ser realizado em 2022”.

“Datas, prazos ou marcos estão sendo revisados, reavaliados e rediscutidos, tudo ainda em caráter estimativo, dependendo de confirmações ou aprovações. Até o momento, nenhuma das instâncias oficiais do IBGE tomou qualquer decisão final em relação a esse ou outros temas”, disse o IBGE.

No dia 26 de junho, o Ministério da Economia liberou um crédito adicional, com mais de R$71 milhões para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Segundo o Instituto, o valor liberado irá custear a permanência, até o final de 2021, dos analistas censitários temporários, que já trabalham no IBGE em operações preparatórias para o Censo Demográfico de 2022.

Em relação aos candidatos inscritos no concurso IBGE, com mais de 204 mil vagas temporárias, o Instituto explicou a devolução da taxa de inscrição, que, até o momento, não deve ocorrer.

“Quanto ao processo seletivo simplificado, ele está suspenso e não cancelado. Só há reembolso quando o PSS é efetivamente cancelado, o que, até então, não é o caso. Nesse caso, de continuidade, um novo cronograma será divulgado”, disse o IBGE.

