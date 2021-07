Concurso PRF divulga resultados provisórios do TAF e outras fases

Mais um passo foi dado rumo à conclusão do concurso PRF 2021. O Cebraspe, organizador, divulgou o resultado provisório do teste de aptidão física (TAF) e de outras etapas, cabendo recurso.

Além do TAF, também foram divulgados pela banca os resultados das seguintes etapas:

avaliação psicológica;

apresentação de documentos; e

preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP).

Prazo para recurso começará no dia 12

De acordo com a banca e o edital de resultado, os candidatos que não concordarem com o resultado do TAF poderão contestar. O prazo para recurso será das 10h do dia 12 até as 18h do dia 18, também de julho.

As contestações devem ser feitas nos moldes do edital de abertura, seguindo as regras e pelo sistema de recursos próprio da banca . Durante esse período, o candidato poderá ter acesso ao espelho de avaliação do exame de aptidão física.

Demais recursos

Avaliação psicológica

Os candidatos inaptos poderão conhecer as razões da sua inaptidão no dia 11 de julho, em horário e local a serem divulgados no dia 8, também de julho. O prazo para recurso será de 12 a 13.

Apresentação de documentos e FIP

Os candidatos poderão interpor recurso das 10h do dia 12 de julho até as 18h do dia 13, também de julho.

Os resultados finais de todas as fases citadas acima estão previstos para serem divulgados em 21 de julho de 2021, também pelo Cebraspe.

Concurso da PRF tem novos resultados divulgados

(Foto: Agência Brasil)

Concurso PRF: próximas fases serão os exames de saúde

Os selecionados nesses etapas agora precisarão entregar os exames de saúde. Esta etapa também é eliminatória e classicatória. A lista de exames é extensa e consta de forma detalhada no edital de abertura.

Segundo o documento de resultados divulgado pela banca na última quarta, 7, os exames laboratoriais, complementares e laudos médicos decorrentes das avaliações especializadas deverão ser enviados, por upload, no seguinte período: das 10h do dia 22 de julho às 18h do dia 2 de agosto.

Ainda segundo a banca, a avaliação clínica presencial será realizada no período provável de 31 de julho a 1º de agosto.

Como foi o TAF do concurso PRF 2021?

De acordo com o edital de abertura do concurso da Polícia Rodoviária Federal, os candidatos foram avaliados pelos seguintes exames:

teste de flexão em barra fixa;

teste de shuttle run (ir e vir);

teste de impulsão horizontal;

teste de flexão abdominal; e

teste de corrida de 12 minutos

Edital PRF tem oferta de 1.500 vagas

A PRF oferece remuneração de R$10.357,88 , já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.

CARGA VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 1.500 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH

A Polícia Rodoviária Federal contrata pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia. De acordo com o edital de abertura, as 1.500 vagas estão distribuídas em: