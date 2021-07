Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi, posa pela primeira vez com a camisa do Flamengo

“Agora sim!”, escreveu Carol Portaluppi no instagram ao posar pela primeira vez com a camisa do Flamengo. A filha de Renato Gaúcho, atual técnico do time carioca, ainda não havia posado com a blusa oficial do novo trabalho do papai. Depois de ver essa foto, a gente tem certeza que a Carol é “Renato Futebol Clube”. Certíssima!