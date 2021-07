Gil do Vigor embarca para os EUA em setembro para se dedicar ao PhD

O eterno Gil do Vigor vai regozijar muito mais. Durante participação no Super Dança dos Famosos, no Domingão, ele contou que deixará o Brasil daqui a dois meses para fazer o PhD nos Estados Unidos.

Ele revelou que viaja em 3 de setembro para dar continuidade aos estudos. “Vou me regozijar e realizar meu sonho”, afirmou em conversa com o apresentador Tiago Leifert. Gil explicou que deve levar de quatro a seis anos para concluir a especialização. O ex-BBB vai estudar na Universidade da Califórnia, onde foi aprovado para bolsa de PhD ainda quando participava do reality. O economista falou ainda que vai aproveitar os períodos de férias para voltar ao Brasil e visitar mainha, dona Jacira. Além disso, ele revelou que vai dividir o tempo entre a Universidade e a vida artística. “Já dividi meu tempo: minha prioridade são os estudos, mas vou tirar um dia por semana da minha agenda para vigorar. Tô riiico.” Gil explicou que vai se dedicar aos estudos durante a semana e aproveitar os domingos para se “regozijar”.