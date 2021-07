Governador agradece empenho de Bittar na destinação de quase R$ 200 milhões em emendas para o AC

O compromisso do senador Marcio Bittar com o desenvolvimento do Acre foi destacado pelo governador Gladson Cameli na manhã desta sexta-feira, 9. De acordo com o chefe do Poder Executivo, o volume de recursos destinados pelo parlamentar assegura a execução de grandes obras em infraestrutura e beneficia milhares de acreanos. Ao todo, são R$ 196 milhões enviados diretamente ao governo do Estado.

Somente para a zona rural, o montante enviado é de R$ 53,3 milhões. Destaque para a pavimentação do antigo acesso ao município de Xapuri. Os 17,5 quilômetros de extensão da estrada velha, como é conhecida, serão totalmente asfaltados. A região é um dos principais polos agrícolas do Vale do Alto Acre.

As emendas do senador também contemplam a recuperação de pontos críticos, drenagem e pavimentação de quase 500 quilômetros de ramais. Essas ações fortalecem o agronegócio e garantem as condições necessárias para que o homem do campo escoe sua produção e trabalhe com dignidade.

Em Cruzeiro do Sul, os recursos para duplicação da AC-405, entre o aeroporto e a entrada da segunda maior cidade do estado, são fruto do esforço de Bittar junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A obra de R$ 16,1 milhões já está sendo executada pelo governo do Acre e segue em ritmo acelerado.

Outro importante recurso diz respeito a restauração das rodovias estaduais. São R$ 126,5 milhões para a melhoria de várias estradas responsáveis por interligarem as cidades do interior e que há muitos anos não eram recuperadas.

Para o governador Gladson Cameli, o senador Marcio Bittar sempre se mostrou um grande parceiro da administração estadual. Segundo o gestor, os recursos destinados pelo parlamentar federal são fundamentais na reconstrução do estado e assegura mais oportunidades à população.

“Quero agradecer todo empenho e dedicação do senador Marcio Bittar em prol do desenvolvimento do Acre. Ele tem se mostrado incansável e um verdadeiro parceiro da nossa gestão na busca por recursos para execução de obras. Quem ganha com todo esse esforço é o nosso povo, que tanto precisa. Muito em breve, assinaremos as ordens de serviço para melhorar a vida das pessoas e ainda contribuir com o aquecimento da nossa economia”, afirmou Cameli.