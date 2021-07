Joelma passa por relação abusiva desesperadora e perde o chão “Ele não batia, ele espancava”

Nesta semana, Joelma foi a grande convidada do ‘Jojo Nove e Meia’, apresentado por Jojo Todynho no Multishow. Em suma, durante o bate-papo com a vencedora de ‘A Fazenda 12’, a paraense relembrou momentos desesperadores que viveu na infância diante do relacionamento abusivo que sua mãe vivia com seu pai.

A princípio, a apresentadora comentou sobre a música ‘Perdeu a Razão’, trabalho da cantora em parceria com Marília Mendonça. Na ocasião, a funkeira explica que enviou a canção para uma amiga que estava vivendo em uma relação abusiva, para lhe alertar sobre sua realidade. Foi então que o assunto veio à tona, para o choque de todos. “Essa música eu mandei para uma amiga minha, ela estava vivendo um relacionamento abusivo”, iniciou Jojo. “Faz parte da minha história. Meu pai era completamente abusivo com a minha mãe. Ele não batia na minha mãe, ele espancava a minha mãe. Eu tinha cinco anos de idade e eu lembro de tudo”, desabafou Joelma. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!