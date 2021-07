Não precisa duvidar do Friale: friagem chega pela tarde com queda brusca das temperaturas

Muitos acreanos acordaram neste domingo se perguntando: “Cadê a friagem do Friale?”. Acalmem seus corações porquê ela vem! Segundo o ‘mago’, a forte onda de frio polar chega na parte da tarde.

Ao longo do dia devem ocorrer chuvas, “que podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias”, avisou. “O tempo melhora a partir do fim da tarde, mas fica nublado, com possibilidade de garoa durante a noite. A temperatura cai rapidamente a partir da tarde”, disse.

Sipam também confirmou que o tempo muda ainda hoje. Na previsão do Friale, ainda neste domingo, os termômetros vão marcar minímas de até 15 ºC.

O site Clima Tempo também aponta um declínio:

Veja como fica a variação de temperaturas

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 25 e 27ºC, nas primeiras horas do dia;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 24 e 26, nas primeiras horas do dia;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 24 e 26ºC, nas primeiras horas do dia;

– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 27 e 29ºC, no início da tarde;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 29 e 31ºC, no início da tarde;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 31 e 33ºC, durante a tarde;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 30 e 32ºC, durante a tarde.