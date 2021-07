Neto detona Zeca Pagodinho: “Foi extremamente escroto comigo”

“Era muito fã do Zeca Pagodinho, não sou mais. Ele me tratou muito mal no dia em que fui pedir um autógrafo. Foi extremamente escroto comigo, está tudo certo”, contou Neto.

O apresentador revelou ainda que deixou de escutar uma canção do artista: “Essa música que ele fez, Judia de Mim, nunca mais pronunciei isso, pois vem de uma coisa muito chata e a gente tem que entender isso”, contou.

Durante o bate-papo, Neto ainda falou sobre as polêmicas que costuma abordar em seu programa, o Donos da Bola, da Band.

“As pessoas têm que entender que o meu ponto de vista não quer dizer que seja a verdade. Nesse momento tão angustiante que vivemos, acho que pessoas como nós não podemos deixar de emitir a nossa visão do mundo”, disse.