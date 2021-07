PM diz que mortes violentas e intencionais no Acre diminuíram 28% em 2021

Redução em pelo menos 28% das mortes violentas e intencionais no Acre e apreensão de quase duas armas de fogo por dia. Os números emergem de um balanço da Polícia Militar sobre ações da corporação na Capital e no interior durante o primeiro semestre de 2021. A comparação é feita com base no igual período do ano passado.

De acordo com boletim divulgado pela Polícia Militar, nos primeiros seis meses do ano, a corporação fez mais de 4 mil operações no Acre, mais de mil delas em relação à Lei Maria da Penha. Enquanto os crimes intencionais diminuem, aqueles praticados por questões de gênero, o feminicídio, continuam ocorrendo em grande escala.

Ainda de acordo com os números divulgados, durante o primeiro semestre de 2021 em todo o Acre foram abordados 112 mil pessoas. Nas abordagens, os militares também fizeram muitas apreensões de drogas e isso é motivo de satisfação para a corporação porque, segundo a Polícia, é com a venda de drogas que os criminosos financiam outras modalidades de crimes.