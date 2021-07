Prefeitura no AC lança processo seletivo com vagas para a educação; veja edital

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus anunciou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (30) a abertura das inscrições do processo seletivo simplificado para contratação emergencial, destinado a selecionar candidatos para atuarem na Rede Municipal de Educação.

Ao todo estão sendo ofertadas três vagas, sendo uma para assistente social, uma para psicólogo e uma para nutricionista. Os salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 3 mil para cumprimento de carga horários de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas na próxima semana, na segunda (2) e terça-feira (3), no prédio da Secretaria Municipal de Educação de Santa Rosa do Purus, nos horários 07h30 às 11h00, e 13h30 às 16h30. Os candidatos no ato da inscrição para preenchimento da ficha de inscrição deverão ter em mãos seus documentos originais de identificação com foto. As fichas que precisam ser preenchidas estão disponíveis no edital que pode ser visto abaixo.

A seleção será realizada em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório: a primeira será a análise da capacidade profissional, comprovada através da avaliação de currículo e a segunda será por meio de entrevista individual com o candidato.

Os aprovados terão seu contratos assinados por até 24 meses, possibilitada a sua prorrogação sucessiva.

