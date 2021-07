Presidente do PSL no Acre nega fusão com Progressistas e Democratas para 22

O presidente do diretório regional do PSL no Acre, Pedro Valério, divulgou, nesta segunda-Feira (26), em Rio Branco, artigo do site “O Antagonista”, de Brasília, no qual o presidente nacional da sigla, deputado Luciano Bivar (PE) nega a possibilidade de fusão com outros partidos, como o DEM e o PP. Para ele, o partido “já decidiu seu rumo” para as eleições de 2022 e que isso será em voo solo.

O dirigente afirmou em nota que, qualquer esforço para fundir o partido com outras siglas “enfrentará entraves”. “O PSL mantém excelente diálogo com a maioria dos partidos. Com a filiação do jornalista José Luiz Datena, nome expressivo na conjuntura política, e agora com sua pré-candidatura à Presidência da República, o PSL já decidiu seu rumo para a eleição de 22 com candidatura própria”, afirmou Bivar.

“Assim é natural que os demais partidos com pautas convergentes se aproximem para abrirmos essa discussão, porém jamais abriremos mão de nossos ideais liberais, defendidos desde nossa fundação. Qualquer avanço no sentido de fundir-se, por conseguinte, enfrentará esses e outros entraves”, complementou o dirigente.