Sasha e João Figueiredo abrem álbum de casamento; veja fotos

Quase dois meses após oficializarem a união, Sasha Meneghel e João Figueiredo abriram o álbum da cerimônia intimista de casamento que realizaram em Angra dos Reis, no Rio. As imagens, divulgadas com exclusividade à Vogue Brasil, trazem detalhes do momento especial que compartilharam ao lado de Xuxa, mãe da noiva.

Em razão da pandemia, os noivos convidaram somente familiares para o evento, realizado no final da tarde na casa da mãe da noiva no dia 22 de maio. A propriedade fica localizada à beira mar e possui uma vista paradisíaca das montanhas. Todos foram testados para a Covid-19 antes de entrarem na mansão.

Leia a matéria completa em VOGUE, clique AQUI!