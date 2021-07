Secretaria de Estado da Fazenda vai realizar atendimentos em Rodrigues Alves de 27 a 30 de julho

Como parte das comemorações do aniversário de Rodrigues Alves a Secretaria de Estado da Fazenda, estará ofertando a população do município, no período de 27 a 30 de julho na Escola Francisco Braga de Souza, no município de Rodrigues Alves, os seguintes serviços:

– Emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, voltado principalmente ao agricultor familiar rural;

– Cadastro de Credores;

– Orientação para inscrição de produtor rural;

– Emissão de certidões – Pessoa Física;

– Orientações sobre o funcionamento e acesso do Sefaz Online. Emissão de documentos e tributos;

– Orientações sobre parcelamentos.

Amigos de Rodrigues Alves, aproveitem essa oportunidade que o Governo do Estado está ofertando à comunidade.