Série D: Atlético-AC perde e se isola na lanterna do grupo 1

O Atlético Acreano segue com o jejum de vitórias em competições nacionais. Neste domingo (25), o Galo Carijó recebeu o Penarol-AM na Arena da Floresta, pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 x 1. Essa foi a 23ª partida seguida do clube sem uma vitória em torneios nacionais.

Com a derrota, o Atlético é o lanterna isolado do grupo 1. O time celeste soma um ponto em cinco jogos disputados.

Por outro lado, o Penarol-AM como o triunfo diante do Galo Carijó pegou o elevador e assumiu a vice-liderança da chave.

O Leão da Velha Serpa soma nove pontos, mesma pontuação de Galvez e São Raimundo-RR, mas o time manauara leva vantagem nos critérios técnicos.

Próximos jogos

O Atlético-AC retorna a campo na próxima quarta-feira (7) para a estreia no Campeonato Acreano 2021. O adversário do time celeste será o Andirá, às 19h, na Arena da Floresta. Três dias depois, o Galo Carijó encara no estádio Modelão, no interior do Pará, o Castanhal, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Por outro lado, o Penarol-AM recebe no próximo domingo (11), às 16h (de Brasília), o Ypiranga-AP, no estádio Floro Mendonça, na cidade de Itacoatiara-AM, também pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Jogo

O jogo começou com o Leão da Velha Serpa propondo o jogo. Rodriguinho apresentou o cartão visita logo aos dois minutos numa finalização que assustou o goleiro Miller.

Melhor na partida, o Penarol abriu o placar aos 9 minutos. Railson invadiu a área pela direita e cruzou para a pequena área. O goleiro Miller chegou a desvia a trajetória da bola, mas Naldo jogou a bola contra a própria rede.

O Galo Carijó respondeu numa finalização do atacante Erick, o estreante da tarde, mas o goleiro Mateus fez ótima defesa.

Refeito do susto, o Penarol seguiu propondo o jogo e criando as melhores oportunidades de gols. No entanto, o estreante Erick foi quem quase marcou, após ótima jogada pela esquerda e finalização com perigo ao gol do time manauara, aos 24 minutos.

Três minutos depois, o Penarol-AM respondeu. Rodriguinho recebeu a bola na área e chutou a meia altura. Miller fez grande defesa.

Numa bola parada de Railson, o Leão da Velha Serpa quase fez o segundo. O jogador visitante cobrou a falta sobre a barreira e o goleiro Luiz Miller foi para ela, mas não encontrou e acabou levando um susto, aos 31 minutos.

A partir da meia hora, as duas equipes sentiram o calor e diminuíram o ritmo até o intervalo.

Um gol para cada lado

Na etapa complementar de jogo, o Penarol continuou melhor e quase ampliou numa bola parada, mas ela passou tirando tinta da trave celeste.

Também numa bola parada, o Galo quase deixou tudo igual no placar. Diego Costa cobrou falta da entrada da área e forçou o goleiro Mateus a fazer outra boa defesa.

Num contra-ataque rápido pelo lado esquerdo os visitantes ampliaram a vantagem. Guioto entrou em velocidade na defesa celeste e conclui de primeira para a rede do goleiro Luiz Miller, aos 8 minutos.

Três minutos depois, o Galo Carijó conseguiu diminuir a vantagem do Penarol. Erick fez o pivô é o atacante Daniego chegou chutando de primeira para as rede dos visitantes.

O gol fez bem para o time celeste que tentou o empate. No entanto, a equipe manauara suportou bem as investidas e a falta de criatividade e objetividade do Galo Carijó. Final de jogo: Atlético 1 x 2 Penarol-AM.

FICHA TÉCNICA

Atlético 1 x 2 Penarol-AM

Local: Arena da Floresta

Data: 04/07/2021

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Roseane Amorim e Antônio Neilson (AC)

Gols: Naldo (contra) e Guioto (Penarol); Daniego (AA)

Cartões amarelos: Jair e Diego Victor (Penarol); Marcelo (Atlético)

Atlético-AC: Miller; Thomas (Jojo), Naldo (Paulo), Lelo e Renato (Léo Baiano); Montanha, Diego Costa (Jeferson) e Douglas; Erick (Psika), Marcelo e Daniego. Técnico: Zé Marco.

Penarol-AM: Mateus; Renan e Pedrão; Jair, Sidney e PH; Guioto, Rodriguinho e Railson (Donavam); Gleisinho (Diego Victor) e Jerinha (Walece). Técnico: Vaguinho Santos.