Sub-17: cruzeirense sagra-se campeão de futebol pelo Vasco da Gama em Rio Branco

Um dos campeões no campeonato acreano sub-17, pelo Vasco da Gama do Acre é um jovem de Cruzeiro do Sul, revelado pela escolinha de futebol do município conhecida como F10 Academia, do professor José Gomes. O campeão e grande promessa para o futebol é Rian Alencar dos Santos, de 17 anos.

Ele joga na posição de zagueiro e, no campeonato que acaba de se encerrar, foi considerado uma espécie de xerife na zaga do Vasco, sagrando-se campeão do primeiro turno do campeonato estadual sub-17, sendo titular em todas as partidas. Além de não ter sido substituído nenhuma vez, ainda marcou gol na partida final.

O zagueiro vem de uma família humilde do Juruá, filho senhor Rodrigo dos Santos e dona Marluce Alencar e soha chegar ao futebol profissional do país. Quem o viu jogar, não tem dúvida: talento para tanto o jovem tem.