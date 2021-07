Vereadores pedem afastamento imediato de Frank Lima após denuncias de assédio sexual

O vereador Emerson Jarude (MDB) solicitou, durante a sessão remota da Câmara Municipal de Rio Branco desta terça-feira (13), que o próprio secretário municipal de Saúde, Frank Lima, se afaste do cargo. O secretário está sendo acusado por pelo menos sete mulheres, inclusive no Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), de assédio sexual e de acordo com Emerson Jarude, precisa criar, por vontade própria, um ambiente de segurança e de conforto para que as investigações possam ocorrer com tranquilidade e sem constrangimento para as mulheres possam depor.

Entenda: Melhoria de cargos em troca de sexo e mão na perna: veja as denuncias feitas contra Frank Lima

“Não estou condenando o vereador por antecipação, mas acho que a própria entrevista coletiva na sede da secretaria onde essas coisas estariam acontecendo, é muito ruim”, disse Jarude. “O prefeito Tião Bocalom não pode agir na emoção e não afastar o secretário”, afirmou.

O discurso de Jarude foi apoiado pelos vereadores Adailton Cruz (PSB), Lene Petecão (PSD) e Raimundo Neném. Cruz disse que o próprio secretário precisa esclarecer as denúncias. Petecão concordou e disse que se solidariza com a vereadora Dra. Michele, que quer o afastamento imediato de Frank Lima.

Leia também: Frank diz que denúncias contra ele são retaliações por denunciar superfaturamento

Jarude questionou os motivos de o secretário Frank Lima não ter feito as denúncias de irregularidades na Semsa antes de as denúncias contra ele eclodirem. “Estamos vivendo uma situação muito grave e esses problemas certamente isso recairá sobre a população, que precisa de bom atendimento e de vacinação contra a Covid-19”, afirmou Emerson Jarude.

Os vereadores Antônio Moraes (PSB) e Raimundo Castro (PSDB) também se manifestaram. Moraes pediu que o MPAC aja com imparcialidade e sem politizar o assunto. Castro compreende que Frank Lima precisa ir á Câmara explicar as denúncias que fez em relação ao Conselho Municipal de Saúde.