Árbitro cita xingamentos e tapa de Maicon após expulsar volante em derrota do Grêmio

O árbitro Ricardo Marques Ribeiro relatou em súmula a expulsão de Maicon na derrota do Grêmio para o Corinthians por 1 a 0 no último sábado, na Arena, pelo Brasileirão. Além de xingamentos, na descrição consta que o jogador deu um tapa no juiz.

O documento foi disponibilizado no site oficial da CBF na primeira hora deste domingo, após a partida. Uma das reclamações de Maicon, assim como do técnico Felipão, foi direcionada sobre a falta marcada de Thiago Santos em Jô, que resultaria no gol do centroavante.

“Relato ainda que após receber o cartão vermelho, o referido atleta partiu em minha direção me atingindo com um tapa no braço”. Ricardo Marques Ribeiro, árbitro de Grêmio 0 x 1 Corinthians, sobre Maicon.

— Aos 34 minutos do segundo tempo, expulsei com cartão vermelho direto, o atleta número 08, Sr Maicon Thiago Pereira, da equipe do Grêmio FBPA, por proferir de forma grosseira, acintosa e desrespeitosa as seguintes palavras: “Não foi falta c***, vai tomar no **, apita essa p*** direito, seu m***!”. Relato ainda que após receber o cartão vermelho, o referido atleta partiu em minha direção me atingindo com um tapa no braço. Registro mais que o aludido atleta mesmo após contido por companheiros de equipe, partiu novamente em minha direção, proferindo também de forma grosseira, acintosa e desrespeitosa as seguintes palavras: “Safado, seu m***, ladrão do c***, vai te f***!”. Após contido novamente por seus companheiros, o atleta expulso, ao deixar o campo de jogo voltou a proferir as seguintes palavras: “Vem aqui roubar a gente e faz essa p***, c***!”. Informo, por fim, que me senti ofendido com as palavras proferidas pelo atleta expulso — relatou Ricardo Marques Ribeiro.

