Charlene Lima se solidariza com Roberto Jefferson: “Deus é contigo, meu presidente”

A publicitária Charlene Lima, presidente regional do Partido trabalhista Brasileiro (PTB-AC), emitiu, na tarde deste sábado (14), nota de solidariedade ao presidente nacional da sigla, o ex-deputado federal Roberto Jeferson, que está preso no Rio de Janeiro. A prisão do ex-deputado, amigo pessoal de Charlene Lima, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na nota, Lima diz saber o quanto “Roberto Jefferson é forte, resiliente e um homem temente a Deus, que não se abala facilmente”. Ela diz ainda: “Queremos reiterar nossa solidariedade. Deus é contigo, meu presidente”;

A publicitária diz ainda que Roberto Jeferson é nacionalmente conhecido pelo combate à corrupção, por defende a democracia, os valores cristãos e a família.