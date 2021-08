Com apenas 90 centímetros, índices pluviométricos do Iaco preocupam Sena Madureira

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu na manhã desta terça-feira (10), 90 centímetros, em decorrência do verão intenso que predomina na região. Esse índice contrasta com o verificado no começo do ano, especialmente no mês de fevereiro quando chegou aos 18,15 metros, desabrigando centenas de famílias.

De acordo com Carlos Dávila, representante da Defesa Civil Municipal, o atual nível é bem menor do que o verificado no mesmo período do ano passado. “Em 2020, nessa mesma época, o nível estava em 1,96 metros. Hoje está bem abaixo. Fazemos o monitoramento diariamente e repassamos os dados para os setores competentes”, informou.

Por enquanto, mesmo com essa situação de seca, o Departamento de água e saneamento (Depasa) vem conseguindo manter o abastecimento nos Bairros de Sena. O Depasa mantém sua captação no rio Iaco, nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho. “Diante desse patamar é fundamental que os moradores evitem o desperdício de água”, alertou.

A tendência é que o nível do Iaco baixe mais ainda já que nos meses seguintes o verão ainda continua.