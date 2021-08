Em nono dia de acampamento, aprovados no cadastro de reserva da PM dizem que só saem da Aleac com solução definitiva

O acampamento dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar em frente à Assembleia Legislativa do Acre entra no seu nono dia nesta terça-feira (10).

Dezenas de jovens busca da realização do sonho, pais e mães com filhos dividem barracas no hall da Aleac em busca de suas prometidas convocações e prometem ficar até terem uma solução definitiva por parte do governador Gladson Cameli.

Segundo Júlio Eduardo, são quase 300 aprovados que aguardam que o Estado cumpra sua promessa. Até o momento, diz ele, nenhum representante do governo veio ao local conversar com eles.

“Ele não veio aqui e não mandou nenhum representante. Continuamos aqui esperando a promessa que ele fez pra gente fevereiro, neste mesmo acampamento, que ele fevereiro seríamos convocados e ele convocou apenas 199”, questiona.

Deputados de oposição e situação têm cobrado que o Governo tome uma providência. Nesta terça, com retorno das sessões presenciais na Aleac, o debate deve ser reacendido com ainda mais ênfase.

Fotos: Nany Damasceno