Ex-gestor do PT no Acre é novo diretor do IMC; ele já foi condenado pelo TCE a devolução milionária

O Governo do Estado nomeou nesta segunda-feira (30) o gestor Anderson de Aguiar Mariano em uma publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ele vai assumir o cargo de diretor no Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC). Anderson já assumiu cargo de gestor de finanças do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), no governo de Tião Viana (PT).

Em abril deste ano, ele e o deputado Edvaldo Magalhães – que presidia o Depasa -, foram condenados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) a devolverem mais de R$ 1,3 milhão.

O instituto está sob nova direção desde a semana passada, quando Cameli empossou a professora Degmar Kinpara, esposa de Minoru Kinpara, para o cargo de diretora-presidente.

Pelo menos outros 10 decretos de nomeação saíram na edição do DOE desta segunda.