“Existe uma correlação de forças para desgastar o prefeito”, diz Lene Petecão ao defender Bocalom

Em um dia de tensão na Câmara Municipal de Rio Branco, a vereadora Lene Petecão saiu em defesa do prefeito Tião Bocalom. Antes mesmo de o pedido de impeachment do gestor ser apreciado, ela já deixou claro seu lado e deve votar contra ao processo de cassação do prefeito.

Lene disse que o pedido de impeachment não tem embasamento. “Recebi o documento e fiquei chocada. A denúncia que a advogada Joana Dar’c se baseia são matérias de jornais e tais notícias não têm poder de atestar”, disse.

Apesar de ser contra a cassação do prefeito, a vereadora defende o afastamento do secretário de Saúde Frank Lima: “Ele comete um delito e quem paga o pato é o prefeito” analisou.

Ela afirma ainda que “existe uma correlação de forças para desgastar o prefeito”.