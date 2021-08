Frank diz que Rio Branco reduziu mortes por Covid-19 em 99% e vai pedir avanço para bandeira verde

Após vacinar 74% da população acima de 18 anos com primeira dose e 26% com a segunda dose da imunização contra a Covid-19, a Prefeitura Municipal de Rio Branco anunciou que, nos próximos dias, a Capital deve avançar para a bandeira verde na classificação de risco do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

A informação foi dada pelo secretário municipal de Saúde, Frank Lima: “Tivemos redução de óbitos de 99%, reduzimos também a ocupação de leitos, tendo ocupação de UTI com 7% e os clínicos em 3.97%, então avançamos e somos a primeira capital a atingir a população acima de 18 anos vacinada com primeira dose – e estamos trabalhando forte nas unidades básicas de saúde com consultas, remédios e testes. Todas estas ações, juntas, trouxeram o município a um patamar que já podemos pedir que haja uma redução de bandeira amarela para verde, para que tenhamos um ambiente sanitário melhor, as pessoas voltem a trabalhar, que tenhamos volta às aulas com tranquilidade e possamos ajudar o desenvolvimento do município”, detalhou.

Vacinação

Rio Branco segue vacinando adolescentes acima de 12 anos de idade contra a Covid-19. Nesta terça-feira (17), os imunizantes serão aplicados nas Unidades de Referência de Atenção Primária Hidalgo de Lima, Rosângela Pimentel, Maria Barroso, Cláudia Vitorino, Eduardo Assmar, Vila Ivonete e Roney Meireles das 8h às 16h.

No drive-thru em frente ao 7º BEC e nas Uraps São Francisco Bacurau, Valdeisa Valdez e Policlínica Barral y Barral, será aplicada a segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira dose há 90 dias, das 8h às 16h.