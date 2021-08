Galo empata com o Tourão e mantém a liderança

Num confronto que prevaleceu as defensivas diante das ofensivas, as equipes do Atlético-AC e Humaitá empataram sem gols na tarde e noite desta quarta-feira (18), no estádio Arena da Floresta, pela quinta rodada do Campeonato Acreano 2021.

Os dois times fizeram um jogo bem movimentado e a melhor oportunidade de gol na primeira parte do jogo foi da equipe porto acrense, após testada do meia Marquinhos, aos 45 minutos, mas a bola acabou explodindo no porte do goleiro Luiz Miller

Na etapa final, o Humaitá buscava mais o gol, mas quem quase marcou foi o Atlético Acreano. Aos 11 minutos, Daniego recebeu bola longa pelo lado esquerdo e serviu Ciel, esse finalizando para a defesa do goleiro Martins em dois tempos.

O Humaitá respondeu numa bola parada aos 28 minutos. Gleisson cobrou com violência, mas o arqueiro Luiz Miller tirou com os olhos.

Como fica

Com o ponto conquistado diante do Tourão do Humaitá, o Galo Carijó, apesar de perder os 100% de aproveitamentos na competição, manteve a liderança do primeiro turno do estadual.

O time celeste soma 13 pontos ganhos, dois pontos a mais que o próprio vice-líder Humaitá.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Atlético-AC ocorre neste domingo (22) pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

O Galo Carijó encara o Galvez às 15h30, no estádio Florestão, pela 12ª rodada do grupo 1.

Pelo estadual, o time celeste enfrenta o São Francisco na próxima quarta-feira (25), às 17h, na Arena da Floresta.

Por outro lado, o Humaitá retorna a campo neste sábado (21) para encarar o Andirá, a partir das 15h, também na Arena da Floresta.