Grazi confirma término com Caio Castro: ‘Hora de seguirmos separados’

O namoro de Grazi Massafera e Caio Castro chegou ao fim. Em depoimento exclusivo para o site da Revista ELA, a atriz comentou o término da relação de cerca de dois anos. “Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história.”

A atriz, de 39 anos, é capa da edição deste domingo da revista e também se revelou uma mulher em reconstrução. No ar com a reprise de “Verdades Secretas” e reclusa desde o início da pandemia, ela tem mergulhado nos estudos, com aulas semanais sobre racismo, feminismo e cinema. A imersão a tornou uma mulher mais segura para falar, pela primeira vez, sobre temas espinhosos como os assédios que já sofreu no trabalho e os rótulos em que tentaram lhe aprisionar.

Leia mais em O Globo, clicando AQUI.