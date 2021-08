Jéssica Sales declara apoio a reeleição de Gladson e dispara: “Ele é o melhor projeto”

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que já está em campanha como pré-candidato ao Governo do Acre, acaba de perder o apoio da família Sales, a qual inclui o ex-prefeito Vagner, a deputada estadual Antônia e a deputada federal Jéssica Sales, todos do MDB. O senador contava com Jéssica Sales como candidata ao Senado ou a vice de sua chapa, mas, ao que tudo indica, como se diz no popular, terá que tirar o cavalo da chuva.

É que Jéssica Sales acaba de declarar apoio á reeleição do governador Gladson Cameli, em 2022. A declaração foi dada na manhã desta segunda-feira (16), durante uma entrevista da parlamentar a um programa de rádio em Cruzeiro do Sul.

A deputada, no entanto, disse manter sua pré-candidata ao Senado. Ela repetiu no rádio o que havia dito, ao vivo, no último dia 14 (domingo), em Feijó, na presença do governador. “Naquela ocasião, já deixei claro para todos que estavam ali presentes: ‘governador, você tem o meu apoio, em 2022, estaremos juntos’”, reafirmou a deputada.

Jéssica Sales disse que seu apoio se explica porque, em 2018, a maioria dos votos que a reconduziram para um segundo mandato na Câmara Federal foram dados pelo eleitorado com Gladson Cameli como governador. “As pessoas conhecem o nosso trabalho, conhecem nossa vontade de fazer algo pelo nosso Estado, pela nossa população. Por tanto, afirmo aqui que estarei junto ao Gladson nas eleições do ano que vem”, disse.

Em pesquisas de opinião pública com o voto estimulado, quando o nome do candidato é lembrado ao eleitor, Jéssica Sales aparece como a terceira mais lembrada para o Senado – atrás do deputado Alan Rick, em segundo lugar, e do ex-senador Jorge Viana, o primeiro colocado. Esta terceira posição é vista pela deputada, segundo ela deixou claro na entrevista à rádio de Cruzeiro do Sul, como bastante favorável.

No Juruá, Jéssica Sales já tem a preferência do eleitorado. Jovem, carismática e com serviço prestado pelo Estado, à pré-candidata tem potencial de crescimento na capital. “Eu sou Gladson porque ele é o melhor projeto e juntando com a minha força e com o meu trabalho, eu tenho certeza que o nosso estado vai ganhar muito. Então é Gladson 2022!”, disse.