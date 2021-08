Kevin Durant anuncia parceria e quer “quebrar o tabu” sobre uso de maconha na NBA

Em ocasiões passadas, Durant já defendeu os benefícios da maconha e chegou a investir em negócios relacionados ao assunto. É o mais longe que um grande atleta profissional deste calibre chegou. “Acho que já passou da hora de acabar com os paradigmas em torno da cannabis que ainda existem no mundo dos esportes, bem como no mundo todo”, disse o jogador dos Nets em entrevista à ESPN americana. “Esta parceria vai nos ajudar a normalizar as conversas sobre o tema, bem como a criar conteúdo, eventos e muito mais por meio de nossa rede de mídia Boardroom. Este é apenas o começo para nós”, falou.

