No Juruá, governo fecha parceria com prefeituras para recuperar 500 km de ramais

Em reunião realizada nesta quarta-feira, 25, na sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em Cruzeiro do Sul, ficou selado que cerca de 500 km de ramais, que fazem parte da malha viária de Rodrigues Alves, receberão serviços de melhorias do governo.

Para o diretor do Departamento no Juruá, Luciano Oliveira, a ação é mais uma prova do compromisso da gestão de Gladson Cameli com o acreano que vive em regiões isoladas. “Gladson Cameli sempre pediu união entre os poderes estadual e municipal. Como ele afirma, quem ganha com isso é o povo”, declarou.

Oliveira informou que os trabalhos se iniciam na próxima segunda-feira, 30.

Prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim afirma que a parceria tem a meta de garantir trafegabilidade às mais de 490 de famílias que residem nos 500 km de ramais a serem recuperados.

“Eu fico muito esperançoso, pois essa é uma parceria que sempre deu certo. Além desse trabalho, o governo nos ajudará a chegar à meta de abrir todos os ramais do nosso município”, relatou o gestor.

Serão feitos os serviços de terraplanagem e reconstrução de pontes e bueiros nos ramais do Avaí, Projeto Paraná, União, Bacuri, Pinheiro, São Gerônimo, Bananeira, Contorno, Três Bocas, Convento, São Paulo, São Francisco e Silêncio. “Nós priorizamos essas regiões em função do isolamento que ficam no verão. Por não serem banhadas por rios, a única saída desses moradores nessa época são as estradas”, disse Amorim.

Isaac Lima, prefeito de Mâncio Lima, fez-se presente à reunião e também firmou parceria para ajudar o município vizinho. Ele afirma que a ação é fundamental para fortalecer o homem do campo. “Na medida do possível, estamos melhorando os ramais da região. Hoje estamos tratando do que ainda falta, pois o meu objetivo é ajudar os manciolimenses que trabalham em Rodrigues Alves. Quero agradecer ao governador, pois sabemos que os municípios não têm condições de realizar sozinhos esses trabalhos”, relatou.