Ratinho desce a lenha em cantores e defende Sérgio Reis: “Perseguição sem igual”

Na noite desta segunda-feira (23), enquanto todos os holofotes estavam voltados ao show do ‘Criança Esperança’ na Globo, Ratinho aproveitou seu programa no SBT para defender Sérgio Reis. Em resumo, inúmeros artistas cancelaram suas participações no novo projeto musical do famoso, diante de sua declaração polêmica em um áudio vazado.

Entretanto, se engana quem pensa que o apresentador virou as costas para o cantor. Muito pelo contrário, já que ele fez questão de descer a lenha em todos que resolveram abandonar o barco de última hora. De acordo com o contratado de Silvio Santos, o famoso está sofrendo uma espécie de “cruzada do mal”, após grandes nomes como Maria Rita, Guilherme Arantes e Zé Ramalho deixarem o trabalho. “Sérgio Reis, quero dizer que você tem o meu apoio contra essa verdadeira cruzada do mal que você está sofrendo. O que eu sei é hoje o Brasil não suporta opiniões contrárias. O Sergião tá sofrendo uma perseguição sem igual”, iniciou Ratinho. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!