Rock na Veia, método SER, projeto Acre para o mundo e outras novidades na coluna do Moisés

Projeto Acre para o mundo

A gastronomia pode se tornar um importante atrativo cultural para o turismo, principalmente quando através dela o turista possa entender o seu valor e amaneira de como ela é realizada, remetendo a ideia de traços e expressões culturais onde ela acontece.

***Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), o turismo gastronômico é o terceiro principal motivador para viagens, atrás apenas de cultura e natureza, e na frente de compras, bem-estar, esportes, religião e necessidades médicas. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a gastronomia foi responsável por movimentar R$ 250 bilhões no Brasil somente no ano de 2018.

*** O turismo gastronômico é a tendência de apreciar a culinária local do destino. Por isso, a gastronomia é capaz de conquistar o turista “pela boca”. Em muitos lugares, a gastronomia é por si só uma atração.

*** Foi pensando nisso as Chefs de cozinha Rafaella Brozzo e Kamilla Mantovanelli se uniram em torno do projeto: “Acre para o Mundo”, com foco na alimentação, onde vão se deparar com uma forma de naufragar na cultura e história de várias cidades acreanas.

*** O Cardápio e proposta do projeto foram apresentados pelas chefs para um grupo de colunistas sociai, membros da Secretária Estadual de Turismo e amigos, no último sábado (31), no restaurante Manto Verde. Os pratos simplesmente maravilhosos, alguns marcados em nosso paladar por memórias afetivas incríveis. Diante do que vi e senti o “Acre para mundo” já nasceu com o signo do sucesso. Arrasaram!!! As fotos são de Wiliam Crespo e Luíza Pinheiro.

Bodas do casal Ligia Pojo e Gerilam Mendes

O jovem casal Ligia Pojo & Gerilam Mendes oficializaram sua união na última sexta-feira (30) de julho, no civil. Na noite do sábado (31) os noivos receberam familiares e alguns amigos para um jantar, realizado na casa da irmã da noiva, a jornalista Ana Paula Pojo. Na ocasião, noivos e convidados celebraram ao amor e brindaram ao novo, em clima intimista e de muita alegria. Sejam muito felizes!

Niver Dani Florêncio

Não é novidade que Dani Florêncio adora uma festa. Para celebrar suas 43 primaveras, ela acionou amigos por WhatsApp e abriu as portas da casa de sua fazenda, em Capixaba. Resultado: Animação subindo pelas paredes até altas horas. O Cardápio especial de frutos do mar foi elaborado pela anfitriã e executado pelo expert Rubão. Os deliciosos doces e bolo de Bia Saad e Rafysa Assem. Tudo perfeito e elogiadíssimo!

***O agito foi animado pela ótima trilha sonora de Dito Bruzugu e Sandra Melo que não deixou ninguém parado. Foi um festão para ficar na lembrança. Ela merece! Veja as fotos da comemoração.

Formatura de Ana Karolina Barros

E todo o esforço foi recompensado, Ana Karolina comemorou, no dia 27 de julho, sua formatura no curso de psicologia ao lado da família e dos amigos. Ana não escondia a alegria, esbanjou sorrisos durante toda a cerimônia de colação de grau, realizada na Uninorte. A mãe Márcia Barros, bastante emocionada, fez questão de acompanhar de perto a conquista da filha. Parabéns!

Fotógrafa e jornalista Nattércia Damasceno,

A exposição fotográfica Poesias Femininas Interpretadas, da fotógrafa e jornalista Nattércia Damasceno, está no Memorial dos Autonomistas para visitação até o dia 12 de agosto, no período das 8h às 12h e das 14h às 18h, nos dias da semana, e das 16h às 20h, no fim de semana.

***A exposição reúne 15 imagens produzidas durante ensaios fotográficos inspirados nas obras de cinco poetas acreanas, levando em consideração a representatividade e diversidade cultural, etária, social, de gênero, racial e estética tanto das poetas, quanto das modelos que representam artisticamente as obras.

***Cristina Santos, Francis Mary, Natielly Castro, Nilda Dantas e Rayssa Castelo Branco abordam em suas obras o feminismo e a luta da mulher. O projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Elias Mansour.

Samara Abrahão: MÉTODO S.E.R

Samara Abrahão, uma das nutricionistas mais querida, conceituada e disputada da terrinha, realizou na semana passada lives no instagram: “Desafio Método S.E.R”, com a proposta de mudança para uma vida mais saudável. Foi um sucesso absoluto.

*** Nesta segunda-feira (2), Samara lançou o curso chamado “MÉTODO S.E.R”. Lá a profissional vai agregar e potenciar o que se precisa saber para organizar e planejar a alimentação do dia a dia. “É o primeiro passo para ter liberdade, autonomia e constância com a sua alimentação” disse ela.

*** No curso, Samara vai compartilhar muito conteúdo desde o momento das compras ao momento de desfrute do alimento. Terão mais de 12 pdfs de auxílio, mais de 70 receitas e o melhor, um cardápio de almoço e jantar para 1 mês. Ficou interessado? As Informações estão no endereço: https://www.samaraabrahao.com.br/curso.

Rock na Veia da Donn Barbearia

Foi pra lá de agitada o “Rock na veia” da Donn Donn Barbearia, que rolou na última sexta-feira (30), no palco montando em frente a Donn, promovido pelos empresários Lucas Costas e Rodrigo Pires, fãs confesso de rock’n’roll. O cantor David Freire (@davidsfreire1) com hit atrás de hit num excelente mix de músicas internacionais e brasileiras arrasou muito. A noite reuniu uma turma de bacanas e muito animada. Eu, claro, não vai perder! Veja quem esteve por lá. As fotos são de Daniel Cruz (@danielcruzphotos).

Saída de orixá do Artur D’Oxóssi

Ocorrido neste último sábado (31), a cerimônia litúrgica de saída de orixá do Artur D’Oxóssi, no terreiro de Candomblé “Ilê Axé Osun Ni Ola Orolawo”, situado em Rio Branco, conduzido pelo Babalorisá Germano Marino D’Osun. À cerimônia de iniciação consiste no Candomblé com apresentação de ritos é a dança litúrgica do Orixá do neófito (filho), como é chamado.

***Artur que é filho de Oxóssi, emocionou os presentes, principalmente sua família, quando seu Orixá se fez presente à todos na cerimônia. Oxóssi é uma divindade das religiões africanas, também conhecida como orixá, que representa o conhecimento e as florestas. Normalmente, ele é representado pela figura de um homem que tem em suas mãos um arco e flecha, considerado uma espécie de guardião e caçador.

***Para as religiões africanas, como a Umbanda e o Candomblé, Oxóssi é ligado ao conhecimento e à natureza. Ele sempre enaltece tudo o que ela pode proporcionar, conforme a necessidade humana. As fotos são de Val Fernandes.

Foto 9 – Graduação do Contramestre Chiclete

Para alguém que acredita na “lei do retorno”, Chiclete – como é conhecido no universo da capoeiragem – agora está colhendo todos os bons frutos destes anos de trabalho e muita disciplina, conquistando, após mais de duas décadas envolvido com a capoeira, onde transmite seus conhecimentos no esporte, para crianças, jovens e adultos, na Associação de Capoeira Grupo Senzala, no Taquari, o título de Contramestre.

*** Chiclete recebeu a graduação, na condição de corda marrom, das mãos do Mestre Renato Maluco, de Roraima, na semana passada, na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, organizado por Mestre Deco, da Capoeiranga, do Centro Cultural Senzala. O evento contou com a presença de vários mestres da escola entre eles Mestre Itamar, um dos fundadores do Grupo Senzala e de vários alunos do Acre e Roraima.

*** Além da graduação foi realizado também oficinas, rodas de conversas, palestras, e, claro, rodas de capoeira. Do Acre, 13 alunos do agora contramestre Chiclete, foi dividir com ele a alegria dessa grande conquista. Parabéns!

Os tricôs do atleta britânico Tom Daley

O britânico, medalha de ouro no salto ornamental, Tom Daley, caiu nas graças do público nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para além da grande vitória, outro aspeto que destacou Daley nestes Olímpicos foi a sua habilidade para o tricô. Nesta segunda-feira (2), o medalhista apareceu na arquibancada tricotando enquanto assistia as apresentações da modalidade em que foi campeão e o seu vídeo já soma mais de 200 mil visualizações.

***Inclusive, Daley fez uma bolsinha para guardar sua medalha de ouro e garantir que ela não arranhe. O atleta ficou conhecido em 2008 quando foi o mais jovem de sempre a incorporar a equipa da Grã-Bretanha e o mais novo dessa edição a alcançar uma final, com apenas 14 anos.

*** Daley criou o perfil para divulgar suas produções. A conta tem como objetivo reverter todo o lucro das vendas para pesquisas de combate ao câncer no cérebro. “Meu pai morreu em 2011 de um tumor cerebral e desde então tenho tentado arrecadar o máximo de dinheiro possível para ajudar na pesquisa de uma cura e tratamentos. O câncer cerebral é o câncer que mais mata pessoas com menos de 40 anos e temos muito mais a aprender!” escreveu ele na página de crowdfunding onde vende suas peças.

*** O campeão olímpico tornou-se um dos primeiros atletas a abrir-se em relação à sua homossexualidade e foi considerado como um pioneiro para criar um “à vontade” em torno deste assunto que, durante anos, foi um tabu.