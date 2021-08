Saudação de Túlio Gadelha a ex-BBB Juliette pode render multa por propaganda eleitoral antecipada

O Ministério Público Eleitoral em Pernambuco apresentou uma ação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o deputado federal Túlio Gadelha (PDT), por realização de propaganda eleitoral antecipada. A publicação nas redes sociais convidava os internautas a participar de sua campanha após a ex- participante do reality Juliette Freire ganhar uma disputa de sorte ao escolher o número 12.

Na publicação, feita em abril deste ano, o deputado federal colocou a mensagem “É 12 Juliete”, seguido de outras figuras com a sua fotografia com o numeral da 1212, com o qual disputou a eleição passada.

Para o Ministério Público Eleitoral, Túlio Gadelha aproveitou da audiência do programa para realizar propaganda eleitoral antes do período permitido. “Ao divulgar seu nome, imagem e numeral de campanha em busca de apoio para a eleição vindoura, afrontou a legislação e o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.”

O procurador regional eleitoral de Pernambuco, Wellington Cabral Saraiva, que assina a representação, pede que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, determine remoção das publicações e aplique a multa prevista na legislação eleitoral, no valor de cinco mil reais.

– O deputado utilizou meios de comunicação de grande visibilidade e disseminação no momento atual, além de fazer menção a uma pessoa de enorme prestígio – Juliette Freire –, que conta com mais de 32 milhões de seguidores só no Instagram – afirmou Saraiva.