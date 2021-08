Sesc apresenta espetáculo Yunu Pãni de forma virtual no Amazônia das Artes

O Sesc no Acre realiza a edição virtual do Projeto Amazônia das Artes com espetáculo ‘Yunu Pãni’ da Cia Visse e Versa nesta quarta-feira, 4, às 18 horas, no Youtube do Sesc Acre. Nesta edição, por conta das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, o projeto trabalha com ações híbridas, que mesclam o virtual e o presencial, em mostras de ações formativas, apresentações, exposições, exibições e fóruns que acontecerão durante o ano.

Em 2021, o Sesc Amazônia das Artes alcança a sua 13ª edição e conta com 19 trabalhos artísticos que incluem as mais variadas linguagens culturais, de artistas provenientes dos nove estados participantes, sendo eles: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins (estados que compõe a área que corresponde a Amazônia Legal) tendo ainda o Departamento Regional do Piauí como convidado, em virtude da identificação com o cenário social e cultural da região, e também sua proximidade geográfica.

O espetáculo

Segundo a atriz e diretora Claudia Toledo, Yunu Pãni é um conto, livremente adaptado e inspirado na narrativa poética do imaginário dos povos Huni Kuin.

“O espetáculo fala sobre um mito indígena, que é a origem dos legumes. Também é inspirado nas obras do movimento Mahku, que é um movimento dos artistas Huni Kuin. O texto conta a origem desses legumes, como foram desencantados, tudo dentro desse imaginário”.

O espetáculo conta com quatro atores e três músicos, e a história trata do mistério da fertilidade da terra, a descoberta ancestral da alimentação através do cultivo de sementes e traz para a cena a magia das formas, cores e do imaginário dos povos indígenas através da dramaturgia, adereços e figurino.

O Sesc Amazônia das Artes é uma rede de intercâmbio das artes e da cultura, que cria laços e fortalece a criação artística, dando visibilidade para as potencialidades que aparecem no cenário cultural da Amazônia Legal e do Piauí, tornando-se um instrumento de transformação e de desenvolvimento da produção artística da região. Realizado em formato de mostras, o projeto oferece acesso a produtos culturais de forma gratuita, com apresentações e capacitação em diferentes áreas artísticas como Artes Cênicas, Música, Audiovisual, Literatura e Artes Visuais.