Acidente grave em ramal na Transacreana deixa três pessoa da mesma família em estado grave

Eliane Moreira Nunes, de 30 anos, e os dois filhos, sendo um de 5 e outro de 9 anos, ficaram feridos em um grave capotamento, no final da tarde desta terça-feira (14), em um ramal da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de populares, a família trafegava em uma caminhonete, quando o veículo acabou derrapando nas piçarras e capotou. Na rotação da caminhonete, o veículo arremessou a família. Eliane acabou quebrando a perna esquerda e teve uma fratura leve na cabeça.

A criança de 9 anos sofreu escoriações e teve um ferimento no nariz. Já o irmão dele de 5 anos teve as duas pernas quebradas e ficou embaixo do veículo, até ser retirado com o auxílio da própria mãe Eliane, que mesmo com a perna quebra (tíbia e fíbia) se manteve de pé e ajudou levantar o carro.

Um popular que estava passando na hora resolveu parar o veículo e ajudou a família, colocando todos dentro do carro e deixou às margens da rodovia AC-90, no km 100.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, mas devido a gravidade das lesões, foi necessário enviar uma ambulância de suporte avançada (01), para poder auxiliar a criança de 5 anos, que teve o quadro de saúde agravado. Todos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia.