Bolsonaro diz que ‘nosso STF’, Executivo e Legislativo formam ‘um só corpo’

Bolsonaro fez a declaração durante discurso em solenidade no Palácio do Planalto de entrega a autoridades do governo e do Congresso do Prêmio Marechal Rondon Pacheco de Comunicações, conferido pelo Ministério das Comunicações.

O presidente vinha perpetrando ataques sucessivos a ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos atos políticos dos quais participou em Brasília e São Paulo no último dia 7, fez ameaças ao STF e chegou a dizer que não mais cumpriria decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. No dia seguinte, divulgou um manifesto intitulado “Declaração à Nação” no qual se retratou.

Nesta terça, Bolsonaro afirmou que o “bom entendimento” entre os três poderes representa a “alegria do nosso povo”.

“O que seria do Executivo sem o Senado, sem a Câmara e também — por que não dizer? — em muitos momentos, sem o nosso STF? Nós somos um só corpo. O nosso bom entendimento é a alegria do nosso povo”, afirmou.

Um dia após as ameaças de Bolsonaro no dia 7, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, reagiu, afirmando que “ninguém fechará” o tribunal e que o desprezo a decisões judiciais por parte de chefe de qualquer poder configura “crime de responsabilidade”.

Sem se referir às declarações do 7 de Setembro, Bolsonaro disse na solenidade no Planalto que pode errar “no palavreado”, que isso pode “custar caro”, mas que é “melhor viver assim”.

“Quem nunca errou no palavreado? Às vezes custa caro para a gente, mas é melhor viver assim. Como a imprensa, não é? É melhor viver assim, em liberdade, do que não ter liberdade”, declarou.

Segundo ele, governo federal, Legislativo e Judiciário estão “cada vez se entendendo mais”.