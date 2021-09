Caixa abre concurso com 1 mil vagas somente para pessoas com deficiência

A Superintendência Nacional Trajetória e Desenvolvimento da Caixa Econômica Federal (CEF) publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (10/9), o edital do concurso público com mil vagas para candidatos com deficiência (PcD).

Conforme o extrato de contrato publicado em 31 de agosto, que oficializa a Fundação Cesgranrio como banca organizadora, o concurso contará com vagas imediatas e para a formação de cadastro de reserva, nos seguintes perfis profissionais: Técnico bancário novo, em âmbito nacional; e

Técnico bancário novo – Tecnologia da Informação (TI), para o polo do Distrito Federal. As inscrições podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (10/9) e vão até 27 de setembro. A aplicação das provas está prevista para 31 de outubro. A previsão de divulgação para o resultado final do concurso é para 10 de dezembro de 2021.

