Chapecoense: Controladora que liberou voo responsável pela morte de acreano Márcio Koury é presa no Brasil

Está presa, desde a noite de quinta-feira (23), em Corumbá (MT), a boliviana Celia Castedo Monasterio, que era a controladora de voo que aprovou a decolagem do avião da empresa Lamia, que transportava a delegação do time da Chapecoense. O avião caiu a pouco menos de 25 minutos da pista do aeroporto de Medelin, na Colômbia.

O avião caiu por pane seca (falta de combustível) e matou 71 pessoas, entre as quais o médico acreano Márcio Koury, que atuava como médico da delegação.

A ordem de prisão partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, ao atender pedido de autoridades da Bolívia. Celia Castedo é acusada de ter sido a responsável pela análise e aprovação do plano de voo do avião em que estava a delegação da Chapecoense, em novembro de 2016.

Castedo estava no Brasil como foragido e buscava asilo político e será extraditada para a Bolívia, onde é acusada de crime de atentado contra a segurança do espaço aéreo.