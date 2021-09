Ciúmes: idoso mata a namorada de 69 anos com várias pauladas

Na noite da última quinta feira,(09), um crime de feminicídio foi registrado pela Polícia Militar, onde uma mulher de 69 anos, foi brutalmente assassinada a pauladas pelo próprio companheiro.

O bárbaro crime aconteceu no bairro Liberdade no município de Ouro Preto do Oeste, sendo o crime descoberto após o genro da vítima chegar na residência e encontrar a sogra deitada no sofá toda ensanguentada.

Rapidamente o genro da vítima ligou para o 190 informando o fato, com brevidade uma Guarnição de Rádio Patrulha foi determinada para ir até o local, onde chegou e constatou os fatos e solicitaram uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para poder constatar o óbito da vítima.

A testemunha contou que no período da tarde estava na residência com outras pessoas, inclusive o suspeito e a vítima e depois foram embora e depois de alguma horas o genro recebeu uma ligação dando conta que o suspeito teria ido até uma residência e uma conhecida dizendo que precisava se esconder e o logo ele foi até a casa a encontrando o imóvel todo fechado e resolveu arrombar a porta e encontrando o corpo da vítima.

A Polícia Militar isolou a área do crime, realizou o registro da ocorrência. A perícia fez os trabalhos de praxe sendo verificado que a vítima tinha várias lesões na cabeça e do lado de fora foi encontrado um pedaço de madeira sujo de sangue. A vítima foi identificada como Iracema Antunes da Costa, 69 anos, que era namorada de Antônio Camilo da Silva de 65 que se apresentou com um advogado na tarde desta sexta-feira (10), e por apresentar espontaneamente e não cabia mas a prisão em flagrante, Antônio Camilo foi liberado.

Em seu depoimento, Antônio Camilo, contou que vivia um namoro conturbado e de muitos ciúmes e resolveu matar a namorada. Relatou ainda que no primeiro golpe, Iracema sequer gritou, quando efetuou outros dois golpes de misericórdia para finalizar o crime bárbaro e fugiu do local.