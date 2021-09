Deus do sexo: como saber se você é incrível na cama

Você se considera o Deus do sexo, e com certeza as suas parceiras concordam, certo? Bom, saiba que algumas mulheres são ótimas em fingir, e pior ainda, alguns homens são péssimos em saber a diferença entre um orgasmo de verdade e um de mentira.

Claro, existem alguns sinais fisiológicos que demonstram que ela adora tudo o que você está fazendo. Sua respiração muda, seu corpo se aquece e seus músculos tencionam, porém, eles geralmente são sutis o suficiente para que você não consiga identificá-los claramente no calor do momento.

Por isso, aqui você verá alguns dos sinais não físicos de que ela pensa que você é tão incrível na cama (ou não) como você pensa que é. Veja agora, então, como saber se você é incrível na cama.

1. Ela é egoísta

Se ela é egoísta e pensa exclusivamente no próprio orgasmo e você que se dane, você está fazendo a coisa certa. “Conforme ela se aproxima do orgasmo, ela entra em estado de transe” disse o terapeuta sexual Ian kerner, autor do She Comes First: The Thinkin Man’s Guide to Pleasuring a Woman. “Ela não está mais focada em você ou no que você quer.”

Em outras palavras, você é tão incrível no sexo que ela não consegue mais se concentrar em qualquer outra coisa. Por outro lado, se ela só quer te agradar e só se preocupa em você gozar, pode ser que ela não esteja tão satisfeita e só queira acabar logo com isso.

Leia mais em Z1 PORTAL, clique AQUI!