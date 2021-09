Dona de cão morto em pet shop escreve carta emocionante: “Vou morrer de saudades”. Leia

Sete dias após a morte do cachorro Flock, morto durante atendimento em um pet shop do Distrito Federal, a tutora do animal, Larissa Marques, fez um novo desabafo. “Vou morrer de saudades”, lamentou. Além de uma mensagem de despedida, a empresária gravou um vídeo com imagens do cão da raça.

“Mamãe tá sem chão meu filho, dormir e acordar sem os seus “lambeijos”, sem a sua vitalidade, carinho e energia está sendo desolador. É como se estivessem me enfiado uma faca no peito e me deixassem sangrando e agonizando até morrer”, escreveu Larissa.

