Dos Anjos projeta encarar McGregor após volta do irlandês: “Devo estar no radar dele”

Em sua trajetória no Ultimate, Conor McGregor colecionou vários desafetos. Um deles é Rafael dos Anjos, com quem o irlandês ficou perto de lutar em 2015, pelo título do peso-leve (70 kg), mas uma lesão do brasileiro na ocasião cancelou o combate. O atleta natural de Niterói (RJ), deixou a inimizade um pouco de lado para analisar a recente lesão do europeu, que fraturou o tornozelo e passou por uma cirurgia no local.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, o ex-campeão dos leves do UFC adiantou que acredita no retorno de McGregor e explicou o motivo de confiar que o ‘Notorious’ vai voltar ao octógono sem nenhuma restrição física mais séria, que o impeça de atuar normalmente. Além disso, Dos Anjos recordou uma última desavença com o irlandês para se colocar como um dos possíveis rivais para o retorno do europeu ao UFC.