Em entrevista ao ContilNet, Gladson fala sobre exames em São Paulo e futuro: “Ninguém me segura”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse, na tarde desta quinta-feira (23), em telefonema de São Paulo à reportagem do ContilNet em rio Branco, que recebeu com humildade e muito senso de responsabilidade os números da pesquisa do Instituto DataTempo, de Minas Gerais, que o coloca com mais de 80% de aceitação e como o governador melhor avaliado país. “Na mesma medida em que isso me alegra, também me traz o alerta de que eu devo continuar nesta pisada para manter este índice e se possível até melhorar”, acrescentou o governador.

Gladson Cameli disse ainda que está em São Paulo, após compromisso em Brasília, fazendo uma série de exames, cujos resultados serão conhecidos nesta sexta-feira (24). “São exames de rotina. Mas eu confesso que me sinto muito cansado fisicamente, embora eu já estivesse preparado para isso antes de ganharmos às eleições. É cansaço físico de quem acorda cedo e vai dormir tarde, com muitas preocupações e muitos problemas para resolver. Mas eu me preparei para isso”, admitiu. “É cansativo o ato de governar, mas eu confesso que gosto disso. Espero que minhas taxas estejam bem nos exames que vou receber amanhã. Quero estar com vocês, meus irmãos acreanos, já no próximo sábado”, disse.

O governador disse ainda que números como o divulgado nesta última pesquisa o animam ainda mais para ser candidato à reeleição. “Se eu dissesse que tenho dúvidas em ser candidato a mais um mandato, eu estaria mentindo. Eu sou candidatíssimo. Com números assim, com o apoio do povo acreano, e com Deus no coração, ninguém me segura”, afirmou;

Sobre as críticas de adversários em relação aos números Gladson Cameli lembrou que não foi ele ou o governo que contratou o instituto que a divulgou e que ele só ficou sabendo a partir do telefonema de um amigo.

“Confesso que eu nem sabia disso, mas não fiquei surpreso porque sei o que estamos fazendo e temos números internos que nos apontam isso”, afirmou. “Eu não brinco com números, sejam eles favoráveis ou não. Confesso que esses números favoráveis só me fazem ter a certeza de que é preciso trabalhar mais para manter esses índices”, disse.

O governador enviou um vídeo ao ContilNet relatando sua agenda e com informações sobre o declínio dos casos e mortes por Covid-19 no Acre. Veja o vídeo: