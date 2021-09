Em Marechal Thaumaturgo, Polícia Civil prende dois e recupera 27 aparelhos celulares de furtados loja

A Polícia Civil no município de Marechal Thaumaturgo, prendeu na manhã da última sexta-feira, 10, em flagrante, 02 envolvidos no furto de 44 aparelhos celulares de uma loja de móveis e eletrônicos no município.

De acordo com a investigação, o prejuízo dado a loja pela dupla foi de cerca de mais de 100 mil reais.

Após a prisão em flagrante, mesmo com a liberação dos suspeitos durante audiência de custódia, a equipe policial ainda com apoio de Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) conseguiu recuperar 27 aparelhos, sendo 14 deles no centro urbano de Marechal Thaumaturgo e 13 na Comunidade Restauração, distante cerca de 8 horas de barco da cidade.

Os produtos recuperados foram restituídos ao proprietário da loja.